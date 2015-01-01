Любовь Хо Гу. Сезон 1. Серия 7
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Любовь Хо Гу
1-й сезон
7-я серия

Любовь Хо Гу (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Hoguui sarang
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Хо-гу всегда боялся отношений, но парня всё равно настигла любовь. Теперь он отчаянно влюблён в спортсменку и красавицу То-хи, а она только и думает что о победе на соревнованиях по плаванию.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

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