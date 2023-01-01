Любовь Хо Гу
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Любовь Хо Гу

Любовь Хо Гу (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Hoguui sarang 1 сезон
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Хо-гу всегда боялся отношений, но парня всё равно настигла любовь. Теперь он отчаянно влюблён в спортсменку и красавицу То-хи, а она только и думает что о победе на соревнованиях по плаванию.

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