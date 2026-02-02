Хозяйка магазина автозапчастей Ирина привыкла со всем справляться сама – одна вырастила дочь и подняла собственный бизнес. Все свободное время она проводит на работе, а личную жизнь отложила на потом. Когда дочь уехала получать образование в большой город, Ирина осталась совершенно одна. Ее утешает лишь то, что у Юли все складывается прекрасно: в институте она влюбилась в замечательного молодого человека, и они собираются пожениться.



Познакомившись с родителями жениха, Ирина узнает в отце Ромы – Андрея. В юности у них была любовь, Ира забеременела, а Андрей предал ее. Ирине придется сделать все, чтобы разлучить молодых… Роме и Юле нельзя быть вместе, ведь они – брат и сестра…

