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Сериалы
Любовь и другие препятствия
Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь и другие препятствия»

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь и другие препятствия»

Режиссёры

Евгений Татаров

Евгений Татаров

Режиссёр

Актёры

Денис Юров

Денис Юров

Актёр
Анастасия Мельникова

Анастасия Мельникова

Актриса
Ксения Васенёва

Ксения Васенёва

Актриса
Иван Быков

Иван Быков

Актёр
Надежда Дугина

Надежда Дугина

Актриса

Сценаристы

Алиса Поникаровская

Алиса Поникаровская

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Юлия Щетинина

Юлия Щетинина

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер

Композиторы

Валерий Царьков

Валерий Царьков

Композитор