Люблю тебя бесконечно (сериал, 2023) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

Фея из дворца брачных уз и бог войны по ошибке оказываются связаны магической нитью. Теперь им придется провести друг с другом семь жизней. Драма из Китая «Люблю тебя бесконечно» — романтическое фэнтези о небесных созданиях, вынужденных спуститься в мир людей.



На небесах среди облаков живут духи и боги, от решений которых зависит судьба людей. Сянь Юнь — переродившаяся из облака фея, которая живет и работает во дворце брачных уз. Однажды ей достается непростая задача от самого небесного императора. Он просит, чтобы Сянь Юнь нашла невесту для особого клиента — Чу Куна, брата императора и по совместительству бога войны. Сянь Юнь не нашла с Чу Куном общего языка, и во время ссоры парочка по неосторожности оказалась связана красной нитью. Это привело к хаосу во всех трех мирах, и небесный император в назидание отправил фею и бога жить среди смертных. Им нужно провести друг с другом семь жизней в любви, прежде чем они смогут вернуться на небеса.



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