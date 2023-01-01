Люблю тебя бесконечно (сериал, 2023) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 1
- 18+39 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 9
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 10
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 12
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 14
- 18+42 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 16
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 17
- 18+41 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 18
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 19
- 18+45 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 20
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 22
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 23
- 18+45 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 25
- 18+45 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 26
- 18+45 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 27
- 18+42 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 28
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 29
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 30
- 18+42 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 32
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 33
- 18+43 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 34
- 18+44 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 35
- 18+41 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 36
- 18+41 мин
Люблю тебя бесконечно
С�езон 1 Серия 37
- 18+37 мин
Люблю тебя бесконечно
Сезон 1 Серия 38
О сериале
Фея из дворца брачных уз и бог войны по ошибке оказываются связаны магической нитью. Теперь им придется провести друг с другом семь жизней. Драма из Китая «Люблю тебя бесконечно» — романтическое фэнтези о небесных созданиях, вынужденных спуститься в мир людей.
На небесах среди облаков живут духи и боги, от решений которых зависит судьба людей. Сянь Юнь — переродившаяся из облака фея, которая живет и работает во дворце брачных уз. Однажды ей достается непростая задача от самого небесного императора. Он просит, чтобы Сянь Юнь нашла невесту для особого клиента — Чу Куна, брата императора и по совместительству бога войны. Сянь Юнь не нашла с Чу Куном общего языка, и во время ссоры парочка по неосторожности оказалась связана красной нитью. Это привело к хаосу во всех трех мирах, и небесный император в назидание отправил фею и бога жить среди смертных. Им нужно провести друг с другом семь жизней в любви, прежде чем они смогут вернуться на небеса.
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