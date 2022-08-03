WinkСериалыЛюбимый зять1-й сезон33-я серия
Любимый зять (сериал, 2014) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн
9.02014, Jamai Raja
Драма18+
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О сериале
Индийская мелодрама о семье, в которой муж притворяется выходцем из рабочего класса, хотя сам является наследником крупного бизнеса. Диди – успешная дизайнерка ювелирных изделий, которая, однако, не может наладить отношения со своей дочерью Рошни. Та уверена, что матери не интересно ничего, кроме денег. Рошни ненавидит богачей и старается не пользоваться своими привилегиями. Однажды она встречает Сида, выходца из обеспеченной семьи, владеющей компанией по работе с недвижимостью. Сид притворяется простым парнем и завоевывает сердце Рошни, но Диди не желает принимать такого зятя. Удастся ли Сиду растопить сердце суровой тещи – узнаете, посмотрев индийский сериал «Любимый зять» на русском языке онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
5.5 IMDb