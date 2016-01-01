Листмейстер. Сезон 1. Серия 3
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Листмейстер
1-й сезон
3-я серия

Листмейстер (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.22016, Peiji teoneo
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ю-cыль учится в школе искусств. Она - талантливая пианистка, выигравшая множество различных конкурсов. Но это не её мечта, это мечта её матери. Мать девушки когда-то сама хотела стать пианисткой и теперь пытается воплотить свои стремления через дочь. Однажды Ю-cыль попадает в аварию, которая раз и навсегда ставить крест на карьере музыканта. Но с помощью своего друга она находит силы жить дальше.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb