Листмейстер (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юн Ю Сыль выросла в бедной семье, но с юных лет тщательно занимается игрой на пианино. Ее мать преподавала уроки игры на пианино, и все время брала с собой дочь. Как правило, девочка тихонько сидела в уголке, когда другие ученики исполняли музыку. Однажды Ю Сыль виртуозно сыграла на пианино и превзошла лучшего ученика в классе Джин Мока. С тех пор юноша становится ее соперником, но все время занимает вторые места, после главной героини. Ю Сыль по-настоящему талантливая девушка, которая поревела большую часть своей жизни за пианино. Впереди пианистку ожидает большое будущее, однако внезапная авария лишает ее зрения. Ю Сыль оказывается в очень сложной ситуации, в которой ей поможет справиться близкий друг и бывший соперник.



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