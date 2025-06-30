Летучий надзор. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Летучий надзор
2-й сезон
1-я серия

Летучий надзор (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2019, Летучий надзор. Сезон 2. Серия 1
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Каждый выпуск проекта рассказывает о правах и обязанностях производителей продуктов питания и прочих товаров, о том, что может требовать покупатель от производителей и торговой сети, реализующей эти товары, и покажет, как восстановить справедливость.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг