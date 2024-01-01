Летопись королей Западного края (сериал, 2024) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Сюжет

Простолюдин, работавший на воротах в город, становится чиновником, через руки которого проходят дела государственн�ой важности. «Летопись королей западного края» — дорама из Китая о том, можно ли изменить предначертанное.



В благополучные года правления династии Мин юноша по имени Юань Мо получает работу у ворот города Чанлэ. Он выписывает иностранным гостям разрешение на вход, проставляя на них официальную печать, но однажды встречается с девушкой А Шу. Она бежит из своего королевства и пытается нелегально проникнуть в город. Их встреча ведет к конфликту, запустившему цепочку событий, в результате которой Юань Мо получает должность мелкого чиновника, А Шу становится его прислугой, а его непосредственным начальником назначают генерала Ван Кунь У. Поначалу Юань Мо не воспринимают всерьез, но постепенно он становится опытнее, все глубже погружаясь в дипломатию.



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