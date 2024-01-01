Летопись королей Западного края (сериал, 2024) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 5
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 8
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 12
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 13
- 18+49 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 14
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 15
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 16
- 18+46 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 17
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 18
- 18+44 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 19
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 20
- 18+47 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 21
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 22
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 23
- 18+46 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 24
- 18+46 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 25
- 18+47 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 26
- 18+44 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 27
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 28
- 18+46 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 29
- 18+47 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 30
- 18+47 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 31
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 32
- 18+48 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 33
- 18+43 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 34
- 18+45 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 35
- 18+51 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 36
- 18+39 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 37
- 18+8 мин
Летопись королей Западного края
Сезон 1 Серия 38
Сюжет
Простолюдин, работавший на воротах в город, становится чиновником, через руки которого проходят дела государственн�ой важности. «Летопись королей западного края» — дорама из Китая о том, можно ли изменить предначертанное.
В благополучные года правления династии Мин юноша по имени Юань Мо получает работу у ворот города Чанлэ. Он выписывает иностранным гостям разрешение на вход, проставляя на них официальную печать, но однажды встречается с девушкой А Шу. Она бежит из своего королевства и пытается нелегально проникнуть в город. Их встреча ведет к конфликту, запустившему цепочку событий, в результате которой Юань Мо получает должность мелкого чиновника, А Шу становится его прислугой, а его непосредственным начальником назначают генерала Ван Кунь У. Поначалу Юань Мо не воспринимают всерьез, но постепенно он становится опытнее, все глубже погружаясь в дипломатию.
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