Легкие рецепты (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
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- 16+16 мин
Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+16 мин
Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+15 мин
Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+14 мин
Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+14 мин
Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+14 мин
Легкие рецепты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Известный кондитер Александр Селезнев рассказывает и показывает, как в домашних условиях приготовить сладкий или не очень, но вкусный и полезный кулинарный шедевр.
Киш, сибас в кармашке с овощами, мини-кальцоне с домашним соусом, японский «хлопковый» чизкейк – все это только звучит страшно, а на деле все продукты для этих замысловатых блюд есть в холодильнике у каждой хозяйки! А время приготовления сэкономит для вас много свободных минут для общения с самыми близкими.
Как научиться быстро и, главное, вкусно готовить? Как сделать так, чтобы подружки завидовали твоим кулинарным способностям и просили у тебя рецептик? Ответы в программе «Легкие рецепты». Готовьте кулинарные шедевры вместе с Александром Селезневым!
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