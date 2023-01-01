Легкие рецепты
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Легкие рецепты (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Легкие рецепты 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Известный кондитер Александр Селезнев рассказывает и показывает, как в домашних условиях приготовить сладкий или не очень, но вкусный и полезный кулинарный шедевр.

Киш, сибас в кармашке с овощами, мини-кальцоне с домашним соусом, японский «хлопковый» чизкейк – все это только звучит страшно, а на деле все продукты для этих замысловатых блюд есть в холодильнике у каждой хозяйки! А время приготовления сэкономит для вас много свободных минут для общения с самыми близкими.

Как научиться быстро и, главное, вкусно готовить? Как сделать так, чтобы подружки завидовали твоим кулинарным способностям и просили у тебя рецептик? Ответы в программе «Легкие рецепты». Готовьте кулинарные шедевры вместе с Александром Селезневым!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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