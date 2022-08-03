Легион (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Захватывающий сериал про культового героя комиксов. Дэвид Хэллер с детства страдает от навязчивых голосов и видений. Родители определяют парня в клинику, где ему ставят диагноз — шизофрения. Оттуда его похищают мутанты, которые объясняют Дэвиду, что он не псих, а носитель сверхспособностей.

