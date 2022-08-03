Легион (сериал, 2019) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
7.92019, Legion
Фантастика, Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Захватывающий сериал про культового героя комиксов. Дэвид Хэллер с детства страдает от навязчивых голосов и видений. Родители определяют парня в клинику, где ему ставят диагноз — шизофрения. Оттуда его похищают мутанты, которые объясняют Дэвиду, что он не псих, а носитель сверхспособностей.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Камерон
- Режиссёр
Ной
Хоули
- Режиссёр
Тим
Милантс
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Актёр
Дэн
Стивенс
- РКАктриса
Рэйчел
Келлер
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Билл
Ирвин
- Актёр
Джереми
Харрис
- ЭМАктриса
Эмбер
Мидфандер
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ННАктёр
Навид
Негабан
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Сценарист
Крис
Клэрмонт
- Сценарист
Ной
Хоули
- БССценарист
Билл
Сенкевич
- НХСценарист
Натаниэл
Халперн
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Ной
Хоули
- РКПродюсер
Режис
Кимбл
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- НРХудожник
Ник
Рэлбовски
- РЛХудожница
Рэйчел
Л. Рокстрох
- ДАХудожник
Джон
Альварес
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- ПМОператор
Полли
Морган
- КРОператор
Крейг
Роблески
- ЭМОператор
Эрик
Мессершмидт
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо