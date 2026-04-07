Документальный проект «Легенды и мифы».



Ведущий программы Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.



Глубокое погружение в разные исторические эпохи, элементы игрового кино, удивительные находки и сенсационные открытия.



Программа «Легенды и мифы» докажет — многое из того, что принято считать вымыслом, происходило на самом деле!

