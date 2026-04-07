Легенды и мифы. Сезон 2. Серия 21
Wink
Сериалы
Легенды и мифы
2-й сезон
21-я серия
8.82025, Легенды и мифы. Сезон 2. Серия 21
Документальный18+
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Легенды и мифы (сериал, 2025) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон3-й сезон

О сериале

Документальный проект «Легенды и мифы».

Ведущий программы Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.

Глубокое погружение в разные исторические эпохи, элементы игрового кино, удивительные находки и сенсационные открытия.

Программа «Легенды и мифы» докажет — многое из того, что принято считать вымыслом, происходило на самом деле!

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

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