Легенда (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
5.52023, Нелюбовь к Beatles, гениальный Тарковский, дружба с Михалковым и уход из кино. Эдуард Артемьев. Часть 1
Документальный18+
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О сериале
Серия программ о жизни людей, которых помнит и знает вся страна. Они с достоинством прошли испытание славой. Они кумиры миллионов. Актеры, политики, музыканты, ученые и спортсмены – лично поведают о тех, уроках, которые они пережили, о ключевых событиях их жизней и жизни России, о том, что было у всех на виду и что осталось за кулисами. Легенда – это проект о тех, кто оставил след в истории.