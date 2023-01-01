Легенда (сериал, 2023) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
DJ Groove: «Я пропускаю все через свое высшее музыкальное образование»
Документальный16+
Серия программ о жизни людей, которых помнит и знает вся страна. Они с достоинством прошли испытание славой. Они кумиры миллионов. Актеры, политики, музыканты, ученые и спортсмены – лично поведают о тех, уроках, которые они пережили, о ключевых событиях их жизней и жизни России, о том, что было у всех на виду и что осталось за кулисами. Легенда – это проект о тех, кто оставил след в истории.
