Легенда (сериал, 2023) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Серия программ о жизни людей, которых помнит и знает вся страна. Они с достоинством прошли испытание славой. Они кумиры миллионов. Актеры, политики, музыканты, ученые и спортсмены – лично поведают о тех, уроках, которые они пережили, о ключевых событиях их жизней и жизни России, о том, что было у всех на виду и что осталось за кулисами. Легенда – это проект о тех, кто оставил след в истории.



Сериал Юлий Гусман: цензура, телемосты с Познером, QR-коды и ни слова о КВН 1 сезон 30 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.