Wink
Сериалы
Легенда об искателе
1-й сезон
1-я серия

Легенда об искателе (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2008, Legend of the Seeker 1.1
Фэнтези, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ещe вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Ему надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркеном Ралом, повелителем Д`Хары, в смертельную схватку…

Сериал Легенда об искателе 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Легенда об искателе»