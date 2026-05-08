Легенда Фуяо. Сезон 2. Серия 9
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Сериалы
Легенда Фуяо
2-й сезон
9-я серия
2021, Tian bao fu yao lu
Мультсериалы, Боевик16+
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Легенда Фуяо (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Период Империи Тан, Китай находится в самом расцвете. Но недолго царило затишье, наступает новая эра борьбы со злом. Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем обычных людей. Его родители погибли, когда он был ещё ребёнком, и воспитывался он небожителями высоко в горах. Пришла пора взрослеть, и Кун направился в Чанъань, так как ему было поручено выполнить три важных задания. Для этого он поступает в распоряжение Департамента экзорцизма.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb