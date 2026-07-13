Квартирный вопрос. Сезон 1. Серия 7
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Квартирный вопрос
1-й сезон
7-я серия
2021, Квартирный вопрос. Сезон 1. Серия 7
Реалити - шоу18+
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Квартирный вопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливые дизайнеры и декораторы превращают заурядные комнаты в стильные и комфортные пространства. Результат их работы хозяева видят только в самом конце ремонта. Их живая эмоциональная реакция и искренняя благодарность — кульминация программы!

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.1 КиноПоиск