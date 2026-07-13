Квартирный вопрос
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Квартирный вопрос
2021, Квартирный вопрос 1 сезон
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»

Квартирный вопрос (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливые дизайнеры и декораторы превращают заурядные комнаты в стильные и комфортные пространства. Результат их работы хозяева видят только в самом конце ремонта. Их живая эмоциональная реакция и искренняя благодарность — кульминация программы!

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.1 КиноПоиск