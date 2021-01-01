Кусь (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Кусь. Сезон 1. Серия 3
7.52021, The Bite
Ужасы, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Соседки Рейчел и Лили живут в охваченном эпидемией коронавируса Нью-Йорке. В условиях самоизоляции они пытаются сохранить работу и не сойти с ума, когда начинается вторая волна — теперь вирус превращает людей в зомби.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

