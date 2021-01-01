Кусь. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Кусь
1-й сезон
2-я серия
7.52021, The Bite
Ужасы, Комедии18+

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Кусь (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Соседки Рейчел и Лили живут в охваченном эпидемией коронавируса Нью-Йорке. В условиях самоизоляции они пытаются сохранить работу и не сойти с ума, когда начинается вторая волна — теперь вирус превращает людей в зомби.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кусь»

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