Кукутики 1 сезон 63 серия смотреть онлайн

Веселые песенки об окружающем мире — природных явлениях, животных, еде и профессиях. Маленьким зрителям понравится смотреть «Кукутики» — красочный сериал с забавными героями.



Кукутики — радостные и позитивные ребята, живущие в ярком мире, где реальное сочетается с мультипликационным. Каждый день они узнают что-то новое, ездят на поездах, встречают добрых животных и пробуют новые лакомства. Ни одно открытие не остается без песенки, и героям всегда весело подпевать.



Присоединяйтесь к нескучным урокам, включив мультсериал «Кукутики» для малышей.


