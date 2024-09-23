Кукутики (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 163 смотреть онлайн бесплатно

Кукутики. Сезон 1. Серия 163
О сериале

Веселые песенки об окружающем мире — природных явлениях, животных, еде и профессиях. Маленьким зрителям понравится смотреть «Кукутики» — красочный сериал с забавными героями.

Кукутики — радостные и позитивные ребята, живущие в ярком мире, где реальное сочетается с мультипликационным. Каждый день они узнают что-то новое, ездят на поездах, встречают добрых животных и пробуют новые лакомства. Ни одно открытие не остается без песенки, и героям всегда весело подпевать.

Присоединяйтесь к нескучным урокам, включив мультсериал «Кукутики» для малышей. Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.

