Кухня на колесах. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Кухня на колесах
1-й сезон
2-я серия
7.72014, Food Truck Face Off
Реалити - шоу18+
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Кухня на колесах (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лучшие уличные повара Канады соревнуются за звание короля фудтраков. Четыре команды представляют свои концепции судьям, которые выбирают две для участия в соревновании.

Страна
Канада
Жанр
Реалити - шоу
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кухня на колесах»