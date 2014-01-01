WinkСериалыКухня на колесах1-й сезон11-я серия
2014, Food Truck Face Off
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Кухня на колесах (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+39 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 2
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 3
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 4
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 5
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 6
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 7
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 8
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 9
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 10
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 11
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 13
- 16+41 мин
Кухня на колесах
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Лучшие уличные повара Канады соревнуются за звание короля фудтраков. Четыре команды представляют свои концепции судьям, которые выбирают две для участия в соревновании.
Сериал Кухня на колесах 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 IMDb
- БКРежиссёр
Брайан
Куигли
- СШАктёр
Стик
Шапиро
- ASАктриса
Alpana
Singh
- ЭГАктёр
Эндрю
Грюэл
- ЗКАктёр
Зейн
Каплански
- РААктриса
Робин
Альмодовар
- СТАктёр
Стэн
Тейлор
- РЧАктриса
Ребекка
Чулью
- ДКАктриса
Джули
Кьюд-Итон
- НХАктриса
Никки
Хоард
- ДПАктёр
Джесси
Палмер
- ККПродюсер
Крис
Картер
- БСПродюсер
Бобби
Саломон
- ВХПродюсер
Валлери
Хайдук
- ЛТПродюсер
Лес
Томлин
- ШМПродюсер
Шэрон
М. Льюис
- УДХудожник
Уэсли
Доган
- МТМонтажёр
Марк
Толлер
- ДДОператор
Джеффри
Денэм