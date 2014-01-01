Кухня на колесах (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Кухня на колесах. Сезон 1. Серия 1
Кухня на колесах
1-й сезон
1-я серия
2014, Food Truck Face Off
ТВ-шоу16+
О сериале

Лучшие уличные повара Канады соревнуются за звание короля фудтраков. Четыре команды представляют свои концепции судьям, которые выбирают две для участия в соревновании.

Сериал Кухня на колесах 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
ТВ-шоу
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 IMDb

