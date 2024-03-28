Куда глаза не глядят (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Проект, в котором незрячие люди путешествуют по разным городам и созерцают мир вокруг не только чужими глазами, но при этом руками, ушами и ртом… ведущих. Через год после рождения Владимир Васкевич потерял зрение, но это не помешало ему стать путешественником. За два года вместе с проектом он проехал на поезде по Транссибу, подоил корову в Вологде, прошел подвесной мост в Брянске и залез на гору в Иркутске.

