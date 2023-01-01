Куда глаза не глядят
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Куда глаза не глядят

Куда глаза не глядят (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Куда глаза не глядят 1 сезон
Документальные16+

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Сюжет

Проект, в котором незрячие люди путешествуют по разным городам и созерцают мир вокруг не только чужими глазами, но при этом руками, ушами и ртом… ведущих. Через год после рождения Владимир Васкевич потерял зрение, но это не помешало ему стать путешественником. За два года вместе с проектом он проехал на поезде по Транссибу, подоил корову в Вологде, прошел подвесной мост в Брянске и залез на гору в Иркутске.

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