Кубокот — в школу без забот (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Кубокот — в школу без забот. Сезон 1. Серия 4
8.8
Развивающий мультсериал, в котором говорящий кот необычной формы дает дошкольникам советы, призванные облегчить предстоящую учебу. Школа — важный этап в жизни ребенка, и необходимо правильно к нему подготовиться. Миссия Кубокота — в веселой форме донести до ребят, что их ждет после поступления в 1-й класс. Он расскажет, какие бывают школы, что нужно взять с собой на уроки, как не запутаться в расписании и почему не стоит бояться домашних заданий. Кубокот сумеет превратить учебу в развлечебу и покажет, что получение новых знаний может быть увлекательной игрой и по-настоящему приятным занятием. Оставайтесь на Wink и включайте «Кубокот – в школу без забот» — мультсериал 2023 у нас можно смотреть онлайн.

