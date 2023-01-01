Кубокот — в школу без забот (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 1
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 2
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 3
- 6+7 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 4
- 6+5 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 5
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 6
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 7
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 8
- 6+7 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 9
- 6+5 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 10
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 11
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 12
- 6+4 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 13
- 6+5 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 14
- 6+5 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 15
- 6+4 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 16
- 6+4 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 17
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 18
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 19
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 20
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 21
- 6+5 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 22
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 23
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 24
- 6+6 мин
Кубокот — в школу без забот
Сезон 1 Серия 25
О сериале
Развивающий мультсериал, в котором говорящий кот необычной формы дает дошкольникам советы, призванные облегчить предстоящую учебу. Школа — важный этап в жизни ребенка, и необходимо правильно к нему подготовиться. Миссия Кубокота — в веселой форме донести до ребят, что их ждет после поступления в 1-й класс. Он расскажет, какие бывают школы, что нужно взять с собой на уроки, как не запутаться в расписании и почему не стоит бояться домашних заданий. Кубокот сумеет превратить учебу в развлечебу и покажет, что получение новых знаний может быть увлекательной игрой и по-настоящему приятным занятием. Оставайтесь на Wink и включайте «Кубокот – в школу без забот» — мультсериал 2023 у нас можно смотреть онлайн.
