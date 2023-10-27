Кубокот — в школу без забот. Сезон 1. Серия 18
Wink
Детям
Кубокот — в школу без забот
1-й сезон
18-я серия
8.82023, Кубокот — в школу без забот. Сезон 1. Серия 18
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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Кубокот — в школу без забот (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Развивающий мультсериал, в котором говорящий кот необычной формы дает дошкольникам советы, призванные облегчить предстоящую учебу. Школа — важный этап в жизни ребенка, и необходимо правильно к нему подготовиться. Миссия Кубокота — в веселой форме донести до ребят, что их ждет после поступления в 1-й класс. Он расскажет, какие бывают школы, что нужно взять с собой на уроки, как не запутаться в расписании и почему не стоит бояться домашних заданий. Кубокот сумеет превратить учебу в развлечебу и покажет, что получение новых знаний может быть увлекательной игрой и по-настоящему приятным занятием. Оставайтесь на Wink и включайте «Кубокот – в школу без забот» — мультсериал 2023 у нас можно смотреть онлайн.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

9.0 КиноПоиск