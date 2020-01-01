Крушение утопии. Сезон 1. Серия 2
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Крушение утопии (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Utopia Falls
Фантастика, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В альтернативном будущем люди живут, не зная ничего о своем историческом прошлом. Несколько подростков отправляются в колонию Новый Вавилон на престижный танцевальный конкурс и случайно находят скрытый архив культурных реликвий, который переворачивает их привычный мир с ног на голову.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крушение утопии»

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