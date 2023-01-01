Биография

Кейт Драммонд – актриса, продюсер, режиссер, сценарист, родилась 21 октября 1975 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Вайнона Эрп», «В надежде на спасение», «Быть человеком», «Черная материя», «Красавица и чудовище», «Тайные связи» и др. Кейт Драммонд получила педагогическое образование, 12 лет проработала учительницей начальной школы. В возрасте 30 лет она начала заниматься в студии актерского мастерства. И только после 5 лет обучения в 2006 году решила оставить преподавание и начать свою актерскую карьеру. Дебютным фильмом Кейт Драммонд стал телевизионный триллер «Доказательство лжи». В 2010 году актриса снялась в многосерийном криминальном детективе «Тайные связи». В 2011 году на экраны вышел сериал «Быть человеком» с участием актрисы. Одну из ролей Кейт Драммонд исполнила в многосерийном фантастическом триллере «Красавица и чудовище». В 2015 году актриса снялась в драме «Комната». Кинокартина была удостоена «Оскара», «Золотого Глобуса», премии BAFTA и нескольких номинаций. В 2016 году фильмография актрисы пополнилась сериалом «Вайнона Эрп».