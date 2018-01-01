Крушение утопии (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Крушение утопии
1-й сезон

7.02020, Utopia Falls 10 серий
Фантастика, Драма18+

О сериале

Далекое будущее. Последняя колония человечества на Земле. Новый Вавилон. В ежегодном музыкальном состязании «Эталон» примут участие 24 подростка. Для каждого из них это шанс оставить свой след в истории, а для независимой и предприимчивой дочери городского чиновника Алии это еще и начало невероятного приключения. Обнаружив древний таинственный архив, она проникается давно утраченной культурой хип-хопа, которая навсегда изменит ее мир.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Драма

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крушение утопии»