Крушение утопии (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Далекое будущее. Последняя колония человечества на Земле. Новый Вавилон. В ежегодном музыкальном состязании «Эталон» примут участие 24 подростка. Для каждого из них это шанс оставить свой след в истории, а для независимой и предприимчивой дочери городского чиновника Алии это еще и начало невероятного приключения. Обнаружив древний таинственный архив, она проникается давно утраченной культурой хип-хопа, которая навсегда изменит ее мир.

