Крушение утопии (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.02020, Utopia Falls 10 серий
Фантастика, Драма18+
О сериале
Далекое будущее. Последняя колония человечества на Земле. Новый Вавилон. В ежегодном музыкальном состязании «Эталон» примут участие 24 подростка. Для каждого из них это шанс оставить свой след в истории, а для независимой и предприимчивой дочери городского чиновника Алии это еще и начало невероятного приключения. Обнаружив древний таинственный архив, она проникается давно утраченной культурой хип-хопа, которая навсегда изменит ее мир.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РТРежиссёр
Рэндолл
Торн
- УПРежиссёр
Уоррен
П. Сонода
- ССРежиссёр
Садс
Сазерленд
- Актриса
Робин
Аломар
- Актёр
Акиэль
Жюльен
- Актёр
Робби
Грэм-Кунц
- ФЛАктёр
Филлип
Левицки
- УГАктриса
Умберли
Гонсалес
- ДНАктриса
Девин
Некода
- Актёр
Микки
Нгуйен
- КДАктриса
Кейт
Драммонд
- ДТАктёр
Джефф
Теравайнен
- ШПАктёр
Шон
Пэк
- ДМСценарист
Джозеф
Маллоцци
- РТСценарист
Рэндолл
Торн
- ИРПродюсер
Ивон
Р. Барток
- НВМонтажёр
Николас
Вонг
- СИОператор
Сэми
Инайе