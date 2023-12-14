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Кроссфаер (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Два киберспортсмена из разных времен получают возможность общаться после того, как их компьютеры странным образом соединяются через года — китайская фантастический сериал о пути к победе. Сяо Фэн — капитан команды 1COIN по игре CrossFire. Ребята пытаются заявить о себе в мире киберспорта, но в 2008 году дисциплина еще только развивается и становится объектом насмешек широкой публики. Лю Сяобэй — гениальный игрок в CrossFire, прикованный к коляске в реальной жизни. Он живет в 2019 году, когда киберспорт уже стал всемирно популярным, но упускает шанс попасть в профессиональную команду. Во время сильной грозы компьютеры Фэна и Сяобэя чудесным образом соединяются через время, и они встречаются внутри игры. Между ними завязывается крепкая дружба, но вскоре Сяобэй узнает, что Фэн умер несколько лет назад. Что их связывает и сумеют ли они предотвратить трагедию, узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Кроссфаер» 2020 года на Wink.
СтранаКитай
ЖанрСпортивный, Фантастика, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Дерек
Хуэй
- ЛАктёр
Лухан
- УЛАктёр
У
Лэй
- Актриса
Алина
Чжан
- ШБАктёр
Шао
Бин
- ВЦАктёр
Ван
Цян
- ЛШАктёр
Лю
Шуалян
- ХДАктёр
Хуан
Дэи
- ЯКАктёр
Ян
Кайчэн
- ЛЦАктёр
Лю
Цзеи
- ЭЧСценарист
Эдвард
Чэн
- СЧСценарист
Сунь
Чжунхуай
- ЭЧПродюсер
Эдвард
Чэн
- АГПродюсер
Анна
Гао
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ИМАктёр дубляжа
Иван
Мишин