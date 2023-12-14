Два киберспортсмена из разных времен получают возможность общаться после того, как их компьютеры странным образом соединяются через года — китайская фантастический сериал о пути к победе. Сяо Фэн — капитан команды 1COIN по игре CrossFire. Ребята пытаются заявить о себе в мире киберспорта, но в 2008 году дисциплина еще только развивается и становится объектом насмешек широкой публики. Лю Сяобэй — гениальный игрок в CrossFire, прикованный к коляске в реальной жизни. Он живет в 2019 году, когда киберспорт уже стал всемирно популярным, но упускает шанс попасть в профессиональную команду. Во время сильной грозы компьютеры Фэна и Сяобэя чудесным образом соединяются через время, и они встречаются внутри игры. Между ними завязывается крепкая дружба, но вскоре Сяобэй узнает, что Фэн умер несколько лет назад. Что их связывает и сумеют ли они предотвратить трагедию, узнаете, если будете смотреть онлайн сериал «Кроссфаер» 2020 года на Wink.

