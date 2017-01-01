Кризисный центр (сериал, 2017) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Люди, сталкивающиеся с физическим или психологическим насилием, часто сами не могут разобраться в трудностях. Чаще всего — они молчаливые жертвы обстоятельств, живущие наедине со своей б�олью. Они зашли в тупик, и не знают, как жить дальше. Им нужна помощь. Кризисный центр — их последняя надежда.



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