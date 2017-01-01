Кризисный центр. Сезон 1. Серия 15
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Кризисный центр
1-й сезон
15-я серия

Кризисный центр (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Кризисный центр. Сезон 1. Серия 15
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Люди, сталкивающиеся с физическим или психологическим насилием, часто сами не могут разобраться в трудностях. Чаще всего — они молчаливые жертвы обстоятельств, живущие наедине со своей болью. Они зашли в тупик, и не знают, как жить дальше. Им нужна помощь. Кризисный центр — их последняя надежда.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Кризисный центр»