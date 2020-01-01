Криминальная Британия (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Мрачные истории о преступлениях, потрясших Великобританию, рассказанные профессиональным журналистом Дермотом Мернэханом. Тру-крайм «Криминальная Британия» — сериал о темной стороне человеческой природы.



Ведущий канала Sky News Дермот Мернэхан погружается в леденящие кровь преступления, о которых говорила вся Великобритания. В этих непридуманных историях нашлось место детективным интригам, шокирующим случаям и напряженному поиску истины. Вместе со зрителями Мернэхан исследует, что привело к появлению жутких убийц, чьи преступления не поддаются рациональному объяснению.



Узнать подробнее о повседневном зле позволит документальный сериал «Криминальная Британия» (2020). Смотреть онлайн его можно на Wink.



