Криминальная Британия (сериал, 2020) смотреть онлайн

2020, Killer Stories 2 сезона
Документальный, Криминал18+

О сериале

Серия документальных расследований, где криминальные истории Великобритании подаются через призму личного опыта и журналистского анализа Дермота Мернагана. Он воссоздает ход преступлений с помощью записи допросов, показаний свидетелей и интервью с полицией, раскрывая психологию преступников, ошибки системы правосудия и влияние преступлений на семьи жертв. Каждое дело тщательно исследуется с точки зрения детективной интриги и человеческих трагедий.

