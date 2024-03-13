Край Бебис Мэджик Тирс. Сезон 2. Серия 6
Wink
Детям
Край Бебис Мэджик Тирс
2-й сезон
6-я серия
8.72018, Cry Babies Magic Tears
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Край Бебис Мэджик Тирс (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Приключения маленьких девочек, слезы которых наделены магическими способностями. Красочный мультсериал для самых маленьких, вдохновленный знаменитой серией кукол.

В волшебной стране, где повсюду растут необычные растения и гуляют удивительные животные, живут девочки в ярких пижамах. Они открыты к новым знаниям и всегда готовы друг другу помочь. Веселые девочки придумывают игры и изучают мир вокруг. Они помогают подруге спуститься с дерева, узнают, что бывает, если притворяться больными, борются с влиянием интернет-роликов и спасают своих питомцев из передряг. А если с проблемой просто так не справиться, на помощь всегда приходят волшебные слезы, способные творить чудеса.

Посетите волшебный город и познакомьтесь с его обитателями, включив «Край Бебис Мэджик Тирс» — мультсериал 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Испания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Край Бебис Мэджик Тирс»