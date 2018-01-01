Край Бебис Мэджик Тирс. Сезон 1. Серия 12
Wink
Детям
Край Бебис Мэджик Тирс
1-й сезон
12-я серия
8.72018, Cry Babies Magic Tears
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Край Бебис Мэджик Тирс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Приключения маленьких девочек, слезы которых наделены магическими способностями. Красочный мультсериал для самых маленьких, вдохновленный знаменитой серией кукол.

В волшебной стране, где повсюду растут необычные растения и гуляют удивительные животные, живут девочки в ярких пижамах. Они открыты к новым знаниям и всегда готовы друг другу помочь. Веселые девочки придумывают игры и изучают мир вокруг. Они помогают подруге спуститься с дерева, узнают, что бывает, если притворяться больными, борются с влиянием интернет-роликов и спасают своих питомцев из передряг. А если с проблемой просто так не справиться, на помощь всегда приходят волшебные слезы, способные творить чудеса.

Посетите волшебный город и познакомьтесь с его обитателями, включив «Край Бебис Мэджик Тирс» — мультсериал 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Край Бебис Мэджик Тирс 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Мультсериалы
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Край Бебис Мэджик Тирс»