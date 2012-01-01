Красота на заказ. Сезон 1. Серия 5
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Красота на заказ (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2012, Красота на заказ. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У вас есть несколько лишних килограмм, вы не следите рьяно за модой, а одеваетесь по своему вкусу и возможностям? Но в день знаменательного для вас события вы непременно должны выглядеть безупречно, например, согласно правилам фейс-контроля модного ночного клуба? Тогда именно для вас познавательно-развлекательная программа «Красота на заказ» — своего рода модный форум о новых возможностях в области диетологии и косметологии.

Для каждой молодой женщины одержать победу над собой и своими слабостями очень важно, потому что это придаёт уверенность в себе.

В программе принимают участие молодые женщины в возрасте до 35 лет, имеющие твёрдое желание изменить свою внешность к определённому событию своей жизни.

Ведущая программы Виктория Боня вместе с диетологами, косметологами, тренерами научит женщин красиво ходить, модно танцевать и одеваться со вкусом!

Сериал Красота на заказ 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

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