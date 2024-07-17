Красота на заказ. Сезон 1. Серия 4
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Красота на заказ
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Красота на заказ (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2012, Красота на заказ. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У вас есть несколько лишних килограмм, вы не следите рьяно за модой, а одеваетесь по своему вкусу и возможностям? Но в день знаменательного для вас события вы непременно должны выглядеть безупречно, например, согласно правилам фейс-контроля модного ночного клуба? Тогда именно для вас познавательно-развлекательная программа «Красота на заказ» — своего рода модный форум о новых возможностях в области диетологии и косметологии.

Для каждой молодой женщины одержать победу над собой и своими слабостями очень важно, потому что это придаёт уверенность в себе.

В программе принимают участие молодые женщины в возрасте до 35 лет, имеющие твёрдое желание изменить свою внешность к определённому событию своей жизни.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
46 мин / 00:46

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