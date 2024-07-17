WinkСериалыКрасота на заказ1-й сезон4-я серия
Красота на заказ (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
2012, Красота на заказ. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+50 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Красота на заказ
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
У вас есть несколько лишних килограмм, вы не следите рьяно за модой, а одеваетесь по своему вкусу и возможностям? Но в день знаменательного для вас события вы непременно должны выглядеть безупречно, например, согласно правилам фейс-контроля модного ночного клуба? Тогда именно для вас познавательно-развлекательная программа «Красота на заказ» — своего рода модный форум о новых возможностях в области диетологии и косметологии.
Для каждой молодой женщины одержать победу над собой и своими слабостями очень важно, потому что это придаёт уверенность в себе.
В программе принимают участие молодые женщины в возрасте до 35 лет, имеющие твёрдое желание изменить свою внешность к определённому событию своей жизни.