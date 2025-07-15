Красное и черное. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Красное и черное
1-й сезон
2-я серия

Красное и черное (сериал, 1954) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1954, Le rouge et le noir
Драма, Мелодрама16+

Контент станет доступным 15.07.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина дома, мадам де Реналь, без памяти влюбляется в юного учителя, и тот решает использовать это искреннее чувство в своих далеко идущих жизненных планах…

Сериал Красное и черное 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Италия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Красное и черное»