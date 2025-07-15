Красное и черное
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Красное и черное

Красное и черное (сериал, 1954) смотреть онлайн

1954, Le rouge et le noir 1 сезон
Драма, Мелодрама16+

Контент станет доступным 15.07.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

По одноименному роману Стендаля. Жюльен Сорель по рождению принадлежит к самым низшим слоям общества, но он молод, умен, красив и очень амбициозен. Его путь наверх начинается в стенах духовной семинарии, а продолжается в доме состоятельных буржуа, где Сорель преподает детям латынь. Жена хозяина дома, мадам де Реналь, без памяти влюбляется в юного учителя, и тот решает использовать это искреннее чувство в своих далеко идущих жизненных планах…

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Страна
Франция, Италия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Красное и черное»